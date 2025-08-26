Правительство РФ направит свыше 41 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры в 19 регионах. Заявку Кемеровской области на кредит согласовал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Деньги выделят под 3% годовых с возвратным сроком до 15 лет.

«Кузбасс ценит поддержку, которую нам оказывает федеральный центр. Решение по выделению льготного кредита для развития инфраструктуры региона стало еще одним результатом нашей совместной работы», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Контролирует реализацию программы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фонд развития территорий. Куратором является Минстрой РФ.

Фото: пресс-служба АПК