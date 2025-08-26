32-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С его помощью можно получать отличные снимки при обследовании сердца, легких головного мозга и других органов. Чтобы максимально обезопасить пациентов, медики подготовили кабинет с устройством защиты от ионизирующего излучения.

«Мы в комплексе работаем над модернизацией всей системы здравоохранения региона, создавая более комфортные условия для медперсонала и повышая качество обслуживания для жителей региона», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Ежедневно на новом томографе в Кузбасском кардиодиспансере будут проводить до 20 обследований.

Фото: пресс-служба АПК