На встрече глава региона и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре обсудили вопросы поддержки сферы интеллектуальной собственности и реализации новых проектов на федеральном уровне. Совместно с Роспатентом составлены «Стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Кузбассе на 2021–2027 годы» и «Дорожная карта». Результаты уже видны: количество поданных заявок и выданных патентов на изобретения увеличилось в 1,5 раза, на программы для ЭВМ и базы данных – в 1,8 раза, а количество товарных знаков и региональных брендов выросло в 1,9 раза. Для дальнейшего развития изобретательской активности в Кузбассе разработали программа «Поддержка и продвижение местных брендов».

«Также обсудили ряд инициатив, в которых нам нужна поддержка Совета Федерации, в их числе капремонт жилых корпусов оздоровительных лагерей за счет субсидии из федерального бюджета, поддержка научных проектов НОЦ «Кузбасс – Донбасс», проект создания в нашем регионе технопарка в сфере туризма, развитие интеллектуальной собственности в регионах России. Лилия Салаватовна поддержала все наши проекты и поручила подготовить письма с конкретными предложениями по их реализации, чтобы представить их коллегам на федеральном уровне», – прокомментировал Илья Середюк.

Губернатор отметил важность поддержки научно-образовательных центров и проектов по развитию инфраструктуры и подготовки кадров, в частности в туристической сфере. Среди примеров – создание технопарка на территории горнолыжного курорта «Шерегеш» и образовательного кластера «Гостеприимный Кузбасс» в Новокузнецке.

Фото: пресс-служба АПК