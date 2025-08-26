Российский мессенджер объявил о завершении интеграции с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это прорывное решение открывает новую эру цифровых коммуникаций, где подписание договоров, согласий и других документов становится таким же простым, как отправка сообщения.

Теперь клиенты банков, мобильных операторов, страховых компаний и других организаций смогут получать и подписывать документы, не выходя из мессенджера. Будь то договор на оказание услуг, согласие на обработку персональных данных или дополнительное соглашение — все можно оформить за несколько минут, прямо на смартфоне. Первые компании уже готовы подключиться к новому сервису в текущем году.

Процесс подтверждения документов выстроен максимально удобно и безопасно. Когда организация отправляет клиенту документ в МАХ, вместе с файлом приходит ссылка для запуска сервиса «Госключ». Пользователь переходит в приложение «Госключ» прямо из мессенджера, где формирует сертификат электронной подписи (если использует сервис впервые) и подписывает документ. После завершения всех действий он автоматически возвращается в МАХ, где может скачать или переслать подписанный файл.

Ключевое преимущество — юридическая значимость и безопасность. Подпись, сформированная через «Госключ», приравнивается к рукописной и имеет полную силу в суде и при взаимодействии с госорганами. Все операции с электронной подписью фиксируются в личном кабинете пользователя на Госуслугах, обеспечивая прозрачность и контроль над каждым действием.

Новая функция особенно актуальна для банков, телеком-операторов и других организаций, активно развивающих цифровые сервисы.