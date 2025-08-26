В МЧС Кузбасса рассказали, как не заблудиться в лесу

Накануне мы писали, что с 22 по 24 августа в Кемеровской области заблудились 25 человек, ушедших в лес за грибами и дикоросами. Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

1. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда идете и как надолго.



2. Определите место стоянки и время возвращения, если вы приехали в лес с компанией. В случае если вы заблудились, это поможет, своевременно начать ваши поиски в указанном направлении.



3. Возьмите все необходимое. Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.



4. Одевайтесь в яркую одежду. Камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов.



5. Осмотритесь на местности. Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будете ходить.

6. Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней.

В случае непредвиденной ситуации необходимо немедленно звонить по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.