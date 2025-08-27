Анатолий Серышев принял участие в совещании по вопросам развития Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей под председательством помощника Президента Российской Федерации Николая Патрушева.



В ходе заседания подчеркнуто, что Обь-Иртышский бассейн является ключевой транспортно-логистической артерией Западной Сибири, входящей в Трансарктический транспортный коридор, комплексное развитие которого должно способствовать капитализации регионов Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока. Докладывая о проекте, Анатолий Серышев подчеркнул, что в нем удалось реализовать комплексный подход взаимосвязанного развития судоходства, гидроэнергетики, сельского хозяйства, железных дорог, а также минерально-сырьевой базы.

«Нет сомнений, что у Сибирского и Уральского федеральных округов есть все возможности не только внести значительный вклад в комплексное развитие Трансарктического транспортного коридора и укрепление глобального лидерства России в Арктике, но также сформировать межокружную единую транспортно-логистическую систему с достаточной ресурсной базой для создания новых и развития существующих производств», – отметил полпред.

Полномочный представитель поблагодарил Николая Патрушева за организованную системную работу по этой важной для страны теме и выразил уверенность, что выработанные по итогам совещания предложения обеспечат достижение поставленной Президентом Российской Федерации задачи по раскрытию потенциала сибирских рек.

«Проводимая работа также даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию территорий, расположенных в Обь-Иртышском бассейне, и обеспечит реализацию геополитических интересов Российской Федерации», — резюмировал Анатолий Серышев.

В совещании также участвовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители федеральных министерств и ведомств, а также организаций.

Фото: пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

