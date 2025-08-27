Министерство физической культуры и спорта Кузбасса вместе с подведомственными учреждениями организовало сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей Курской области. Спортсмены региона собрали около тонны необходимых вещей.

«Сфера спорта области не смогла остаться в стороне от той ситуации, которая сейчас происходит в приграничных с Украиной районах Курской области, пострадавших от действий диверсионных групп неонацистов. Сейчас люди там восстанавливают быт, нуждаются в элементарных вещах. Мы постарались собрать необходимый минимум», — сказал министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин.

В Курск направилась ГАЗель, загруженная предметами первой необходимости, средствами гигиены и санитарными принадлежностями. Через три дня машина прибудет к месту назначения. Спортсмены верят, что поддержка кузбассовцев ускорит восстановление нормальной жизни в Курской области.