Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил работников угольной сферы с наступающим праздником Днём шахтёра, а также с 60-летием города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, областные награды получили 45 человек, в том числе работники и ветераны угольной отрасли.

«Дорогие земляки, спасибо за ваш труд, неравнодушие к судьбе своего родного города и активное участие в его жизни. Благодарю работников угольной отрасли за преданность выбранному делу, за ценный вклад в развитие промышленного потенциала Кузбасса и России. Спасибо ветеранам за то, что сохранили лучшие трудовые традиции, воспитали достойную смену», — сказал на торжественном приёме губернатор Илья Середюк.

Глава региона также отметил, что на долю угольной промышленности в городе приходится 72% объёма отгруженной продукции.