Горняки «Кузбассразрезугля» обнаружили геологическую находку во время вскрышных работ

Каменный диск в форме веретена обнаружила на глубине 155 метров экскаваторная бригада Айрата Ахметова во время вскрышных работ на Кедровском угольном разрезе. Находку горняки назвали Кедровским диском за схожесть со знаменитым Караканским диском, обнаруженным на разрезе компании в 2015 году.

Кедровский диск был передан для изучения специалистам Кузбасского государственного краеведческого музея. Ученые установили, что находка относится к Пермскому периоду – эпохе, предшествовавшей появлению динозавров и длившейся с 299 по 252 млн лет назад. Диск диаметром 12,5 см является конкрецией – шарообразным геологическим образованием, которое формируется внутри других, более мягких пород, таких как песок или глина. Конкреции растут за счет наслаивания вокруг центра частиц глины и других веществ из окружающей породы, образуя при этом округлую или овальную форму.

«Очень символично что находка, сделанная горняками «Кузбассразрезугля», пополнила постоянную экспозицию краеведческого музея в канун главного профессионального праздника – Дня шахтера. Этот экспонат, как и другие геологические находки наших горняков, позволит жителям и гостям столицы Кузбасса больше узнать об истории образования угля и истории Кузнецкого угольного бассейна» – отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям Мария Пименова.

После проведенного учеными исследования находки Кедровский диск пополнил постоянную экспозицию. Здесь уже находятся экспонаты, ранее переданные компанией «Кузбассразрезуголь» – Караканский диск, кости пещерного льва, доисторические окаменелые деревья – кордаиты, геологические образования в форме шаров. Увидеть находки горняков можно в отделе природы Кузбасского государственного краеведческого музея по адресу: г.Кемерово, пр. Советский, 55.

Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»