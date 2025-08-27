В посёлке Линейный Юргинского округа в преддверии нового учебного года прошёл час финансовой грамотности «Ваши личные безналичные» для подростков. Ребята познакомились с основам финансовой грамотности и узнали, как расплачиваться без наличных, эффективно и безопасно пользоваться услугами банков, современными онлайн-технологиями и защищаться от мошенников.

Кроме того, участники узнали о различных видах банковских карт, таких как детские и молодёжные дебетовые карты с ярким дизайном и стикерами. Участники также поделились своим опытом использования безналичных платежей в повседневной жизни.

В завершении беседы ребятам напомнили ещё раз и об алгоритме действий, если вдруг звонит мошенник. Также попросили ещё раз проговорить с бабушками и дедушками не переходить ни по каким ссылкам, чтобы не потерять сбережения.