Кузбасс занял одно из ведущих мест в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025 года. Этот чемпионат проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В итоговых состязаниях от Кузбасса участвовали 125 конкурсантов, а также 15 главных экспертов, 66 индустриальных экспертов, 16 руководителей групп оценки и 125 экспертов-наставников.

Сейчас сборная региона представляет Кузбасс на финальных соревнованиях в Калуге. Финальные состязания продлятся до 30 августа. Участники должны продемонстрировать свои навыки в 24 компетенциях.

Среди конкурсантов — студент Кузнецкого индустриального техникума Олег Инюточкин, который выступает в компетенции «Интернет вещей». Владимир Цыганов из Прокопьевского горнотехнического техникума имени В.П. Романова участвует в компетенции «Нейросети и большие данные». Гаврил Петросян из Новокузнецкого транспортно-технологического техникума представляет регион в «Промышленной робототехнике», а Андрей Дедовец — в «Мобильной робототехнике».