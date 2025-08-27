Финал конкурса проходил 27 августа на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А.М. Тулеева в рамках площадки «Педагогическая лаборатория инклюзивных практик» Большой педагогической недели.

Финалистами конкурса стали 11 образовательных организаций региона. В номинации «Лучшая инклюзивная школа» опыт представляли коллективы санаторной школы-интерната № 82 города Новокузнецка, основной общеобразовательной школы № 28 города Новокузнецка, Терентьевской средней общеобразовательной школы Прокопьевского муниципального округа.

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» финалистами стали коллективы детского сада № 4 «Парк детского периода» комбинированного вида» города Киселевска, осинниковского детского сад № 34 «Красная шапочка», детского сада № 91 из города Кемерово, детского сада комбинированного вида № 36 «Жемчужинка» города Юрги и Трудармейского детского сада «Чебурашка» из Прокопьевского муниципального округа.

Участники очного этапа представили имеющийся опыт создания модели инклюзивного образования и ресурсного обеспечения по развитию инклюзивного образования. В результате победителями в номинации «Лучшая инклюзивная школа» стали Терентьевская средняя общеобразовательная школа Прокопьевского округа, основная общеобразовательная школа № 28 города Новокузнецка и санаторная школа-интернат № 82 города Новокузнецка.

В номинации «Лучшая ресурсная организация» победителями стали школа-интернат № 2 города Киселевска, общеобразовательная школа-интернат № 30 из города Кемерово и специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Белово.

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» в тройке лидеров – детский сад № 4 «Парк детского периода» комбинированного вида» города Киселевска, осинниковский детский сад № 34 «Красная шапочка», Трудармейский детский сад «Чебурашка» из Прокопьевского муниципального округа.

Приз зрительских симпатий получил коллектив детского сада комбинированного вида № 36 «Жемчужинка» города Юрги.