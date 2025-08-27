Телеканалы «Кузбасс Первый» и «10 канал» покажут в прямом эфире праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра. 29 августа в Кемерове и Новокузнецке пройдет парад шахтёров, а также показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Наблюдать за событиями в южной столице региона можно будет с 10:50 до 12:30 на канале «Кузбасс Первый» и «10 канал».

С 15:54 на телеканале «Кузбасс первый», а также на сайте канала, в соцсетях и на портале РИА «Кузбасс» начнется трансляция празднования в Кемерове.