В Прокопьевске прошел Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с коляской

В прошедшие выходные в Прокопьевске прошли Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с коляской и Всероссийские соревнования по мотокроссу. Также во время соревнований были подведены итоги Чемпионата и первенства Кузбасса по мотокроссу.

– Сезон был насыщенный. На всех этапах спортсмены боролись по полной. На гонках ребятам приходилось преодолевать трассы и в палящий зной, пыль, грязь, проливной дождь, показывая колоссальную волю к победе и выносливость, – отметили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Кузбасса.