С 25 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года в Кузбассе, как и по всей России, проходит шестой сезон масштабной федеральной акции по сбору макулатуры «БумБатл». Акция организована Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Главная цель «БумБатла» – возродить традицию сбора макулатуры, объединить жителей всех возрастов и сформировать полезные экологические привычки. Это не просто сбор бумаги, а настоящее всероссийское соревнование, где каждый килограмм на счету. Участники могут побороться за личное первенство, внести вклад в победу своей семьи, учебного заведения, компании или помочь всему Кузбассу подняться в общероссийском рейтинге.

Логистическим партнером акции в Кузбассе выступает предприятие по переработке ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ». Вся собранная макулатура напрямую отправляется на переработку и возвращается в хозяйственный оборот в виде новой бумажной продукции. Это гарантирует экологическую эффективность каждого собранного килограмма.

Для удобства участников из Кемерова и северных территорий области организован централизованный вывоз макулатуры. Для этого необходимо: