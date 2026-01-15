С 25 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года в Кузбассе, как и по всей России, проходит шестой сезон масштабной федеральной акции по сбору макулатуры «БумБатл». Акция организована Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Главная цель «БумБатла» – возродить традицию сбора макулатуры, объединить жителей всех возрастов и сформировать полезные экологические привычки. Это не просто сбор бумаги, а настоящее всероссийское соревнование, где каждый килограмм на счету. Участники могут побороться за личное первенство, внести вклад в победу своей семьи, учебного заведения, компании или помочь всему Кузбассу подняться в общероссийском рейтинге.
Логистическим партнером акции в Кузбассе выступает предприятие по переработке ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ». Вся собранная макулатура напрямую отправляется на переработку и возвращается в хозяйственный оборот в виде новой бумажной продукции. Это гарантирует экологическую эффективность каждого собранного килограмма.
Для удобства участников из Кемерова и северных территорий области организован централизованный вывоз макулатуры. Для этого необходимо:
- Позвонить по телефону горячей линии «Кузбасского СКАРАБЕЯ» для северной части области: 8-800-700-5-222. Согласовать дату и время вывоза (вывоз осуществляется при накоплении от 300 кг).
- Зарегистрироваться на официальном сайте акции бумбатл.рф, подать в личном кабинете заявку на вывоз, указав в комментариях, что вывоз будет осуществлять «Кузбасский СКАРАБЕЙ» по предварительной договоренности.
- После вывоза сырья получить акт приемки, загрузить его в личный кабинет и оставить отчет в формате поста в социальной сети ВКонтакте с хештегами: #экосистема #движение_экосистема #Экосистема_Кузбасс #бумбатл.
- Следить за рейтингом региона на сайте и ждать подведения итогов! Все участники получат электронные сертификаты.