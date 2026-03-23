До 24 мая любой желающий — волонтеры, наставники, команды социальных проектов из разных стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города — может подать заявку на участие в масштабной международной инициативе. Проект #МЫВМЕСТЕ проводится при поддержке Президента России и в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Для нашего региона работа добровольческого сообщества #МЫВМЕСТЕ имеет весомое значение – его участники помогают членам семей участников СВО, организуют акции по продвижению донорства, поддерживают адаптивный спорт и работу спасателей. Особенно важно, что движение успешно привлекает к своей работе молодежь. Мы рады, что Кузбасс может представить свои наработки в волонтерстве, и готовы будем перенять лучшие практики из других субъектов», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Старт шестого сезона Премии состоялся в Молодежном центре «30/09» в Донецке в рамках «Дней Горловки». В прошлом году этот город стал финалистом проекта сразу по двум номинациям.

Шестой сезон Премии проходит в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, а также в Международный год добровольцев. В этом году предусмотрено 12 номинаций, которые отмечают вклад волонтеров в различные области — от помощи участникам СВО и их семьям до экологических и социальных инициатив. Среди нововведений — специальная номинация «Сила единства» и применение искусственного интеллекта для анализа заявок.