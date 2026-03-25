Предприятиям угольной отрасли Правительство РФ продлило срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов. Об этом сегодня сообщил губернатор Кемеровской области в своих соцсетях.

Илья Середюк отметил, что срок уплаты определен до 30 апреля 2026 года, причем погашать задолженность можно равными частями ежемесячно до конца года. Такая схема поможет кузбасским угольщикам сохранить ликвидность и оборотный капитал, поддержать их финансовую устойчивость. Глава региона подчеркнул, что от федерального центра добивались этого решения долго, но в итоге такой важный результат для кузбасских угольщиков достигнут.

– Командой Правительства Кузбасса проделан масштабный мониторинг и анализ ситуации на шахтах и разрезах, проведено множество совещаний с угольными компаниями. Результаты этой работы легли в основу мер поддержки угольной отрасли, которые действуют сегодня для всех угольных регионов страны. С учетом продолжающейся бури на рынках и санкционного давления — это очень важное подспорье, причем не только для угольной отрасли, но и для всего Кузбасса, – отметил губернатор.

Илья Середюк поблагодарил за содействие в этом вопросе председателя Правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Александра Новака и министра энергетики Сергея Цивилева.