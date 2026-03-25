В Кемерове запускают новый завод по производству биопротезов клапанов сердца. Их будут использовать в сердечно-сосудистой хирургии. По данным пресс-службы областного правительства, открытие запланировано на второй квартал 2026 года.

Новый производственный комплекс увеличит годовые объемы выпуска продукции почти вдвое, что обеспечит полное удовлетворение потребностей российских медицинских учреждений и откроет новые перспективы для экспорта. В 2027 году на этой же площадке будет запущено производство еще одного вида продукции — транскатетерных клапанов сердца, изготовленных из тканей животного происхождения.

«Поддержка высокотехнологичных производств, особенно в сфере здравоохранения, — один из приоритетов нашей работы. С одной стороны, это позволяет создать условия для развития современных, высокотехнологичных видов медицинской помощи в Кузбассе. С другой – служит развитию импортозамещения и диверсификации региональной экономики. Мы продолжим поддерживать развитие проектов, которые помогают жителям Кузбасса и всей страны», — отметил Илья Середюк.

Объем инвестиций в проект составил 346 млн рублей.

