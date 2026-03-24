В Москве Илья Середюк обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым непростую ситуацию с пополнением бюджета Кузбасса. Об этом губернатор рассказал в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что многие угольные предприятия Кемеровской области продолжают работать с убытком, а это сказывается и на динамике налоговых отчислений в бюджет. При этом властям приходится выполнять все социальные обязательства.