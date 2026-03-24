На заседании Правительства Кузбасса обсудили программу модернизации коммунальной системы региона. В этом году обновить планируют 40 объектов в 10 муниципалитетах, в том числе в Белове, Калтане, Тайге, Гурьевском, Новокузнецком и Яйском округах.

– Среди самых значимых — две котельные в пгт Яя, которые обеспечивают теплом более 2 тысяч жителей. В Гурьевске возводим модульную станцию очистки воды. Она обеспечит чистой водой более 4 тысяч жителей района Горновская площадка. В поселке Загорский Новокузнецкого округа реконструируем почти 2 километра тепловых сетей и канализацию. Это повысит надежность и качество теплоснабжения для 2 тысяч жителей поселка. В пгт Краснобродский введем в эксплуатацию новые очистные сооружения. Запуск поможет улучшить качество жизни 11 тысяч человек,— рассказал губернатор Илья Середюк.

На все работы планируют потратить более 2 млрд рублей. Причем, как отметили в пресс-службе областного правительства, часть объектов обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России. Кроме того, в модернизацию коммунальной инфраструктуры вложат 984,5 млн рублей частных инвестиций.

Глава региона дал поручение главам территорий лично контролировать все работы, чтобы они были завершены до начала следующего отопительного сезона.