В Кузбассе продолжается деятельность специалистов из ведущих федеральных медицинских центров. На второй неделе их внимание переключилось на кардиологическую и онкологическую службы региона, систему терапевтической помощи и профилактические мероприятия.

«Представители самых передовых федеральных медицинских учреждений приехали, чтобы помочь кузбасской медицине найти новые возможности для повышения качества работы. Но не менее важно, что они помогают нашим врачам в лечении сложных пациентов, обеспечивают при необходимости их маршрутизацию в ведущие клиники страны. Работа экспертов уже приносит важные результаты, помогает спасать жизни и здоровье людей, и это – надежная основа для системных изменений, которых мы будем добиваться дальше», — отметил губернатор Илья Середюк.

За два дня эксперты посетили уже пять медицинских учреждений региона. Их работа в Кузбассе является частью программы по развитию социальной сферы и внедрению новых стандартов медицинской помощи. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины провели два дня в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Здесь они оценили работу приемного отделения и изучили сложные клинические случаи в пульмонологии, кардиологии, эндокринологии и гастроэнтерологии. Для 20 пациентов больницы были даны рекомендации по дальнейшему лечению.

В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта работала комиссия из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. Эксперты обошли отделения, осмотрели более 20 пациентов и обсудили наиболее сложные случаи.

Также представители НМИЦ посетили центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика, Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова и Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера. ЦАОПы занимаются первичной диагностикой опухолей, диспансерным наблюдением пациентов и терапией после стационарного лечения.

В ближайшие дни федеральные эксперты продолжат свою работу, посетив медицинские учреждения в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Напомним, что представители ведущих медицинских организаций России работают в Кузбассе с начала прошлой недели.

