Международный конгресс, посвященный искусственному интеллекту в здравоохранении, проходит в эти дни в Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, форум объединил ученых, врачей, руководителей учреждений для разработки эффективных стратегий цифровизации медицины.

– Именно в медицине мощности искусственного интеллекта способны помочь в решении самой важной гуманитарной задачи — защите жизни и здоровья человека. Уверен, что лучшие наработки участников Конгресса будут реализованы, в том числе и в наших, кузбасских клиниках, — отметил губернатор Илья Середюк.

Конгресс организован в стенах Кемеровского государственного медицинского университета. При этом, чтобы специалисты из Москвы и других регионов России, а также из зарубежных стран, таких как Китай, Индия и Сербия, могли присоединиться к обсуждениям, часть мероприятий проходит дистанционно. В рамках конгресса для студентов и школьников проведут мастер-классы, выставки, олимпиады и по направлениям «Цифровая медицина» и «Экономика искусственного интеллекта», а также квесты.

