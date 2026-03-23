Начался региональный конкурс туристических проектов «ВИЗИТ КУЗБАСС — 2026», который направлен на поддержку лучших инициатив в событийном туризме, создание новых маршрутов и сувенирных изделий, а также подготовку высококвалифицированных экскурсоводов.

«Развитие внутреннего туризма — в числе самых перспективных направлений развития нашего региона. Конкурс «ВИЗИТ КУЗБАСС» помогает выбрать проекты, способные сделать регион еще более привлекательным для гостей. В нынешнем году к его проведению впервые присоединились школьники и студенты. Это делает отрасль ближе к молодежи и усиливает ее кадровый потенциал», — отметил губернатор Илья Середюк.

В конкурсе подали заявки 187 проектов по четырем основным направлениям: события, сувениры, маршруты и экскурсионные программы. Уже второй год подряд наибольшее количество заявок поступает в номинацию «Туристический сувенир» — в этом году их было 89. В этом сезоне добавлена новая номинация «Наставничество», ориентированная на опытных мастеров, которые хотят представить работы своих учеников. Также введены специальные подноминации, связанные с Годом единства народов России.

С 27 апреля начнется очная защита лучших проектов перед экспертным жюри.