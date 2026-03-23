6 апреля в Кемеровской области начнется уже традиционная «космическая неделя». Ключевым событием станет фестиваль Юрия Гагарина, который в этом году пройдет в новом формате. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк в своих соцсетях.

«По указу Президента Владимира Владимировича Путина с этого года по всей стране будет проводиться «Неделя космоса». Кузбасс включился в нее максимально активно – в том числе как родина Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытый космос. С 6 по 12 апреля запланировано более тысячи мероприятий, посвященных достижениям отечественной космонавтики. Ключевое — Фестиваль Юрия Гагарина, который впервые проведем на открытой площадке в парке Олимпийской славы в Кемерово», — сказал губернатор Илья Середюк.

12 апреля на улицах будут организованы различные мероприятия. В Парке Олимпийской славы пройдёт традиционный парад, в котором примут участие студенты и школьные космические отряды. Фестиваль завершится масштабным театрализованным представлением.

В предыдущие дни жители и гости региона смогут присоединиться к четырём всероссийским акциям.