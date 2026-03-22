Сегодня стартовали матчи 1/8 чемпиона России по хоккею среди команд ВХЛ. Новокузнецкий «Металлург» в стартовой встрече принимал ЦСК ВВС из Самары.

Перед поединком присутствовавший на арене кузнецких металлургов губернатор Кузбасса Илья Середюк поделся эмоциями от предстоящего события.

«Я всегда, когда поднимаюсь на трибуны обновленной арены металлургов, испытываю какие-то особенные чувства. Я нахожусь в предвкушении хорошей игры, добрых эмоций и энергетики, которая царит на трибунах в Новокузнецке», – сказал Илья Середюк.

Глава региона также добавил, что Новокузнецк по-праву носит звание хоккейной столицы Кузбасса.

Напомним, что в стартовом матче плей-офф «Металлург» переиграл самарскийй ЦСК ВВС в овертайме со счетом 1:0.