В Кузбассе на разных площадках отметили Новый год по Саяно‑Алтайскому календарю – «Чыл‑Пажы», что переводится как «Голова года». Праздник прошел и на территории музея–заповедника «Томская Писанца», и в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» в Междуреченске, и на площади кинотеатра «Мустаг» в Таштагольском округе, а также в новокузнецком ДК «Строитель».

Самые масштабные торжества развернулись в «Томской Писанице». Там собралось более 1,5 тысяч гостей. Их с самобытными песнями и танцами встречали шорские и телеутские коллективы, а также исполнители горлового пения Чылтыс Таннагашева, Болот Байрышев, Баходур Мурадов и Дмитрий Сафьянов. Ключевым моментом стал шаманский обряд благопожелания «открытие Небесных врат». Кроме того, можно было поучаствовать в спортивных состязания, в том числе в беге на охотничьих лыжах, посетить мастер-классы по созданию шорской игровой куклы, отведать блюда национальной кухни, побывать на экскурсии и на иммерсивном спектакле о шорском охотнике.

В междуреченском экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» выступили шорские ансамбли «Ойун» и «Чалын», а также татарский коллектив «Сандугач». И здесь провели обряд очищения и благопожелания, а также мастер‑классы, где можно было создать национальные талисманы и обереги. А в Шерегеше «Чыл‑Пажы» собрал почти 600 гостей, которые увидели выступления шорских коллективов «Чылтыс» и «Ак Чаяк», а также поучаствовали в метании камня, стрельбе из лука, поднятии гири и перетягивании палки.

В Новокузнецке же Центр шорской культуры «Аба Тура» пригласил гостей поиграть в национальные игры, посетить выставку декоративно‑прикладного творчества и попробовать чай из трав Горной Шории с медом и кедровыми орехами.