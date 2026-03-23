Сегодня губернатор Илья Середюк, выступая на аппаратном совещании правительства, отметил, что после объезда нескольких муниципалитетов заметил, что дороги после зимы находятся в плачевном состоянии, на них большое количество ям.

– Дороги вскрылись от снега и наледи. После вскрытия появилось очень много ям, выбоин, очень много дефектов на дорогах. Много езжу по городу, по области, вижу, что это проблема повсеместна. Всем главам необходимо оперативно провести дефектовку, составить план действий, на особый контроль взять именно те участки, о которых сообщают сами жители, – заявил губернатор Кемеровской области.

Илья Середюк также сказал, что необходимо провести работу и с подрядчиками: те дороги, которые находятся на гарантии, должны быть восстановлены за их счет.

Глава региона также поручил отдельное внимание уделить очистке крыш от снега и льда, а новому мэру Калтана Константину Коробкину, прежде всего, подготовить город к паводку.