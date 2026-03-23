В Новосибирске полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел заседание Межведомственной рабочей группы, занимающейся противодействием незаконным финансовым операциям. В ходе встречи были подведены итоги работы, среди которых особенно выделилось значительное снижение объема подозрительных финансовых операций со счетов несовершеннолетних. За первые месяцы 2026 года этот показатель уменьшился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, сократившись с 1,4 миллиарда рублей до 0,6 миллиарда рублей.

«Важно не просто продолжать, но и наращивать темпы просветительской работы — проводить уроки в школах, привлекать ребят к созидательному труду. Мы должны помнить, что речь идет о судьбах детей. Ключевая цель — предотвратить, не давать мошенникам возможности вовлекать нашу молодежь в свои преступные схемы», — уверен Анатолий Серышев.

Анатолий Серышев подчеркнул, что борьба с дропперством и вовлечением молодежи в незаконную деятельность остается ключевой задачей для всех уровней власти, включая правоохранительные органы и надзорные структуры.

Отдельно был отмечен успех в Кузбассе, где благодаря усилиям местных сотрудников полиции удалось существенно снизить уровень мошенничеств и дистанционных краж. В 2025 году количество таких преступлений сократилось на 13%, а ущерб, причиненный гражданам, уменьшился на 25% благодаря оперативно-розыскным и профилактическим мероприятиям.