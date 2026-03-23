В Кемеровской области стартовала новая программа обучения для ветеранов СВО и их близких. Как рассказал в мессенджере МАХ глава региона, проект предполагает, что участники освоят азы предпринимательства и начнут строить свой бизнес в регионе.
Илья Середюк сам встретился с участниками программы, рассказал, что сейчас наиболее востребованными являются новые проекты в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, креативные индустрии.
Образовательная программа предусматривает, что будущие предприниматели будут перенимать практический опыт уже успешных бизнесменов.
– Участники освоят основы маркетинга, изучат механизмы работы с франшизами, посетят предприятия, пообщаются с их создателями, которые когда-то также делали первые шаги в бизнесе. Программа «СВОй бизнес» реализуется по проекту «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Она дает возможность для наших ветеранов и их близких получить уникальные знания и запустить свое дело, – отметил губернатор Кузбасса.