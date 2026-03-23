В Кемеровской области стартовала новая программа обучения для ветеранов СВО и их близких. Как рассказал в мессенджере МАХ глава региона, проект предполагает, что участники освоят азы предпринимательства и начнут строить свой бизнес в регионе.

Илья Середюк сам встретился с участниками программы, рассказал, что сейчас наиболее востребованными являются новые проекты в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, креативные индустрии.

Образовательная программа предусматривает, что будущие предприниматели будут перенимать практический опыт уже успешных бизнесменов.