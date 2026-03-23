Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил усовершенствовать систему поддержки будущих матерей и повысить доступность качественной медицинской помощи в регионе. В связи с этим продолжается работа школ для будущих родителей. С начала года их посетили более тысячи женщин, планирующих стать мамами.

Занятия проходят в нескольких родильных домах региона. Одной из ключевых площадок является перинатальный центр Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева, где Школа будущих родителей действует уже 15 лет. Ежегодно здесь обучаются около 200 человек, и все чаще к занятиям присоединяются будущие отцы.

Программа обучения включает экскурсии по перинатальному центру. Будущие мамы знакомятся с приемным отделением и современными родовыми залами, оборудованными кроватями-трансформерами и высокотехнологичной техникой. Особое внимание уделяется условиям семейного пребывания, где близкие родственники могут находиться вместе с молодой мамой до и после родов.

Занятия ведут специалисты по гигиеническому воспитанию, врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и консультанты по грудному вскармливанию. В рамках практических занятий будущие мамы осваивают дыхательную гимнастику и приемы самомассажа, проходят психологическую подготовку и узнают о правилах поведения в родильном зале. Медики подробно объясняют важность своевременных обследований и сдачи необходимых анализов для допуска к родам, что напрямую влияет на здоровье матери и ребенка.

Особое внимание уделяется преимуществам грудного вскармливания. Специалисты рассказывают о его пользе для младенца и матери, а также о положительном влиянии на здоровье обоих.

Подробную информацию о Школе будущих родителей можно получить в женских консультациях региона и на официальных сайтах медицинских организаций.