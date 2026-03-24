В Кузбассе у многодетных семей теперь есть возможность получить бесплатно земельный участок для строительства, ведения хозяйства или садоводства. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.

Для получения участка необходимы следующие условия:

постоянное проживание на территории Кузбасса не менее трех лет;

наличие как минимум трех детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится в учреждениях среднего профессионального или высшего образования по очной форме – мера действует до окончания учебы или достижения возраста 23 лет.

«Земля предоставляется в общую собственность таких граждан и их детей в равных долях. В случае, когда взрослые проживают раздельно, участок предоставляется в общую собственность в равных долях детям и тому родителю, с кем они живут», – пояснили в администрации Кемеровской области.

Желающие могут обратиться с заявлением в администрацию по месту жительства для получения уже сформированного участка, либо самостоятельно выбрать его, но в таком случае формирование необходимо будет провести также самим, за свой счет. У кемеровчан есть возможность подать заявление через портал «Госуслуги».