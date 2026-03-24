По инициативе активистов Ассоциации телеутского народа «Эне-Байт», в октябре прошлого года Парламент Кузбасса утвердил новый региональный праздник — День телеутской письменности. Дата 24 марта выбрана не случайно: именно в этот день, 185 лет назад, была утверждена грамматика телеутского языка на кириллице. Этот документ стал основой для развития письменной традиции не только у телеутов, но и у других алтайских этносов.

«Сейчас языком владеют более 40% народа. Его используют в быту и обрядах, передают детям, читают стихи, поют песни и даже создают мультфильмы. Обучение языку ведется в школе села Беково, в системе дополнительного образования и в учреждениях культуры. Спасибо всем, кто работает над сохранением уникального языка и культуры телеутов!», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В честь первого празднования Дня телеутской письменности в Беловском округе прошел областной молодежный фестиваль телеутского языка и культуры. Была организована выставка декоративно-прикладного искусства «Jеримниң мақту jолы» («Славные традиции моей Родины»). Также состоялась первая образовательно-просветительская акция «Этнодиктант на родном телеутском языке». В ней приняли участие 117 человек — как детей, так и взрослых.

Кроме того, в Крапивинской библиотеке был представлен буклет, посвященный богатому культурному наследию телеутов. А в Осинниках 27 марта запланирована встреча-беседа с представителем телеутского народа Ильей Тыдыковым. Он поделится с гостями информацией о культуре, традициях и быте своего народа.

