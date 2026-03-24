Более 800 заявок от ветеранов специальной военной операции поступило на участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Эти соревнования охватывают всю страну и объединяют людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Кузбассе региональный этап пройдет с 13 по 17 апреля в Кемерове. Среди участников — ветераны Александр Пятков из Киселевска, который будет соревноваться в компетенции «Массажист», и Евгений Бородин из Прокопьевска в направлении «Ремонт и обслуживание автомобиля». Подготовка конкурсантов осуществляется при поддержке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области — Кузбассу, который помогает им раскрыть свой профессиональный потенциал. В случае победы на региональном этапе, они смогут представлять регион на общероссийском финале.

Восемь кузбасских ветеранов также примут участие в отдельном федеральном этапе — национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс-2026», который состоится с 26 июня по 1 июля 2026 года в Казани. Участники будут соревноваться более чем в 20 компетенциях, таких как управление беспилотными летательными аппаратами, поварское дело, малярные работы и другие.

«Для нас важно, чтобы каждый защитник мог реализовать себя в мирной жизни, получить востребованную профессию и уверенно строить будущее. „Абилимпикс“ открывает такие возможности и помогает двигаться вперед», — подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.