Кузбасские пенсионеры, люди с инвалидностью, и многодетные семьи могут оформить цифровое удостоверение через мобильное приложение мессенджера MAX.

Данный электронный документ служит полноценной заменой привычным пластиковым или бумажным документам, используемым для подтверждения права на льготы. Пользоваться им просто и практично.

Цифровое удостоверение, представленное в виде QR-кода, позволяет получать скидки в торговых точках и аптеках, подтверждать возраст, проходить по льготным билетам в музеи и на выставки, а также использовать право на бесплатный проезд и иные меры соцподдержки.

Как получить льготный QR-код

Чтобы оформить удостоверение, потребуется создать Цифровой ID в мессенджере MAX. Перед началом процедуры важно убедиться, что смартфон поддерживает биометрическую идентификацию (отпечаток пальца или сканер лица), все приложения обновлены, а на портале госуслуг имеется подтвержденная учетная запись.

Далее необходимо дать через «Госуслуги» разрешение Социальному фонду России на выпуск документа. Для многодетных семей нужный раздел называется «Семья и дети», для пенсионеров — «Работа и пенсия», для людей с инвалидностью — «Документы для предъявления». После этого в своем профиле MAX следует выбрать пункт «Цифровой ID», нажать кнопку «Создать» и подтвердить требуемые согласия.

После завершения этих действий система автоматически подгрузит цифровое удостоверение из портала госуслуг в приложение MAX. Защищенный электронный документ отобразится в профиле пользователя и будет доступен для использования в любой момент. Важно: при считывании кода подтверждается только наличие льготного статуса. Персональные данные (размер пенсии, группа инвалидности) остаются скрытыми.

Где помогут с оформлением?

Получить разъяснения по созданию цифрового удостоверения в мессенджере MAX можно в любой из 36 клиентских служб Отделения Соцфонда по Кузбассу. Адреса учреждений представлены на официальной странице регионального отделения на сайте СФР.

Специалисты готовы оказать содействие в настройке сервиса, подробно рассказать о том, как связать профиль с порталом Госуслуг и сформировать Цифровой ID.