Кузбасский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» системно поддерживает ветеранов специальной военной операции и их семьи. Основное внимание уделяется программам, направленным на физическую и психологическую реабилитацию.

В Междуреченске прошел спортивный турнир «Крымская весна», в котором ветераны выступили в роли наставников и участников. В поселке Рудничный Анжеро-Судженска ветераны и молодые спортсмены приняли участие в мастер-классе по биатлону. В Кемерово ветераны и их семьи посетили мастер-класс по метанию ножей.

Фонд продолжает обеспечивать ветеранов спортивным инвентарем, организовывать тренировки и привлекать их к соревнованиям разного уровня. Также фонд помогает ветеранам и их близким осваивать новые профессии и развивать предпринимательские навыки. Например, ветеран Владимир Колотов, благодаря поддержке фонда, заключил социальный контракт и планирует открыть барбершоп. Кроме того, открыта запись на образовательную программу «Школа фермера» и проводятся семинары о государственной поддержке в сельском хозяйстве.