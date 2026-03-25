Сегодня губернатор Кемеровской области принял участие в совещании под руководством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом Илья Середюк сообщил в своих соцсетях.

На заседании глава региона представил доклад о расширении экспорта агропромышленной продукции в Кузбассе, рассказал о том, что усилия работников отрасли сейчас сосредоточены на развитии глубокой переработки сельхозпродукции и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Также представил ряд инвестиционных проектов, включая инициативу по глубокой переработке молока. Такие проекты создают новые рабочие места в регионе, обеспечивают стабильную загрузку предприятий и формируют дополнительные доходы бюджета, которые направляются на социальные обязательства и развитие территорий, – подчеркнул губернатор.

Илья Середюк отметил, что работа ведется в логике общих федеральных задач с расчетом на взаимодействие и поддержку в их реализации.