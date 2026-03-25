Шесть горняков АО «СУЭК-Кузбасс» вошли в Указ президента Российской Федерации, им присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Высокими наградами работники отмечены за многолетнюю добросовестную работу и значительный личный вклад в развитие угольной промышленности страны.

Соответствующий Указ №147 подписан главой государства 12 марта 2026 года. Заслуженное звание присвоено электрослесарю подземному шахты имени С.М. Кирова Алексею Герасимову, проходчику этого же предприятия Виктору Кизилову, а также электрослесарю подземному Энергоуправления Вадиму Басаргину. В числе награжденных горнорабочие очистного забоя Дмитрий Кудряшов шахты имени В.Д. Ялевского и Иван Постоногов шахты имени А.Д. Рубана, электрослесарь подземный шахты «Талдинская-Западная 1» Евгений Сархандеев.

Каждый из награжденных посвятил многие годы работе под землей, обеспечивая добычу угля и безаварийную эксплуатацию сложного горно-шахтного оборудования. Высокий профессионализм, ответственность и многолетний безупречный труд горняков служат примером для коллег и вносят весомый вклад в стабильный рост производственных показателей предприятий. При выполнении плановых задач работники неукоснительно соблюдают требования промышленной безопасности, демонстрируя приверженность культуре безопасного труда.

Торжественная церемония вручения государственных наград состоится позднее в администрации Правительства Кузбасса. В настоящее время поздравительные телеграммы от имени губернатора Кемеровской области – Кузбасса уже направлены в адрес трудовых коллективов предприятий Компании.