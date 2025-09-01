С 26 августа участникам второго сезона конкурса «Это у нас семейное» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — открылось финальное тематическое задание «Семейное древо». Оно призвано помочь семьям собрать воедино историю своих поколений, сохранить память и укрепить семейные ценности.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в полуфинал.

Главные призы второго сезона — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей, а также семейные путешествия для финалистов.

Принять участие может любая российская семья. Для регистрации до 14 сентября необходимо собрать команду из четырех и более человек, представляющих три и более поколения, включая ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Заявки подаются на официальном сайте проекта — этосемейное.рф .

Особое внимание привлекает активность семей из Кемеровской области. Так, кузбасская семья Ошовских-Пустоваловых, участвовавшая в первом сезоне, не остановилась на своем участии — они пригласили к конкурсу 12 семей своих коллег, друзей и знакомых, включая семьи Шабаевых, Пытько, Ликаонских, Копориковых, Шитиных и Петрухиных.

«Мы хотели разделить с другими свою радость. Когда они услышали, каким теплым и вдохновляющим был наш опыт, — сразу захотели присоединиться. Мы не соперничаем, мы — одно большое сообщество», — рассказала участница Екатерина Ошовская.

Семьи из Кузбасса активно обмениваются идеями, созваниваются и совместно обсуждают задания.

«У нас появилось столько тем для разговоров! Конкурс объединяет не только поколения, но и дружеские связи», — отметили участники из семьи Шабаевых.

Напомним, что в прошлом году победителями Всероссийского конкурса стала семья Истоминых-Цеплаковых из Новокузнецка. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Конкурс «Это у нас семейное» реализуется в рамках национального проекта «Семья» по решению президента России Владимира Путина. Он способствует укреплению семейных ценностей, развитию межпоколенческой коммуникации и формированию патриотического воспитания.