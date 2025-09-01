В День знаний в Кузбассе состоялось открытие сразу трех новых школ: в Кемерове, Новокузнецке и поселке Загорский Новокузнецкого округа. Губернатор Илья Середюк принял участие в торжественной линейке в кемеровской школе №46 имени Героя Кузбасса М.И. Найдова, где выступил с приветственным словом.

«Школа будет сотрудничать с ведущими вузами и техникумами региона, старшеклассники познакомятся с различными профессиями, смогут пройти практику. Поздравляю с началом нового учебного года, желаю вам отлично учиться, достигать успехов и побед!» — сказал Илья Середюк.

Школа №46, рассчитанная на обучение более тысячи учащихся, была построена в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». В образовательном процессе примут участие 36 педагогов, в том числе три молодых специалиста, девять учителей в возрасте до 35 лет и 24 преподавателя с большим опытом.

Кроме того, сегодня после завершения строительства открылись Лицей №114 в Новокузнецке, рассчитанный на 1225 учеников, и Загорская школа на 250 мест в Новокузнецком муниципальном округе.

В общей сложности в Кузбассе за парты сегодня сели 304 тысячи школьников, из которых 24 тысячи — первоклассники. На «Отличных линейках» учащиеся дали клятву отличника и познакомились с губернаторской программой поддержки талантливой молодежи «Лига отличников Кузбасса».

Также сегодня к занятиям приступили около 50 тысяч студентов в вузах и почти 80 тысяч учащихся в учреждениях среднего профессионального образования.