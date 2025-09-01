Беловчане собрали для находящихся в зоне специальной военной операции земляков рации, детекторы дронов, ноутбуки, генераторы, брус, брезент, маскировочные сети. Супруга погибшего на фронте военнослужащего передала сослуживцам легковую машину, также горожане отправили «на ленточку» прицеп и мотоцикл.

В пресс-службе областного правительства отметили, что частью груза стали письма и рисунки юных беловчан, которые часто становятся для бойцов талисманами. Зачастую приезжающие в отпуск солдаты встречаются лично с авторами таких посланий.

Фото: пресс-служба АПК