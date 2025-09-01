Сегодня, 1 сентября, в Кемеровской области открылся образовательно-производственный кластер транспортной отрасли. В его составе семь профессиональных образовательных организаций.

Как отметили в пресс-службе правительства Кузбасса, учебная программа кластера ориентирована на практику. Материально-техническая база была существенно модернизирована за счет внедрения современных измерительных приборов, станков и учебных стендов. Это позволит студентам быстро освоить востребованные профессии. Практические навыки управления техникой они будут отрабатывать на тракторах и специализированном грузовом транспорте.

С 1 сентября в образовательных учреждениях кластера приступили к обучению 725 студентов. Они будут изучать технологии машиностроения, организацию перевозок и управление транспортом; техническое обслуживание и ремонт автомобилей; работу с транспортным электрооборудованием и автоматикой; техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Кроме того, студенты смогут освоить профессии мастера по ремонту автомобилей, машиниста дорожных и строительных машин, а также другие востребованные рабочие специальности. В этот же день прошли мастер-классы по диагностике автомобильных двигателей и круглый стол с амбассадорами проекта «Профессионалитет».

Кластер был создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».