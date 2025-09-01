По нацпроекту «Молодежь и дети» и госпрограмме «Развитие образования» Кузбассу выделят более 284,5 млн рублей. 68,8 млн рублей направят на капремонт Новокузнецкого торгово-экономического техникума, запланированный на следующий год. Остальные средства пойдут на преображение еще трех учебных заведений в 2027 году – Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова, Киселевский горный техникум и Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства.

«О выделении средств на капитальный ремонт колледжей и техникумов договорился с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Это позволит повысить качество подготовки специалистов и обеспечить комфортные условия для студентов и преподавателей. К работам планируем привлечь студентов строительных специальностей техникумов для прохождения практики, что станет важным шагом в их профессиональной подготовке», – сообщил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что в этом году по государственной программе «Развитие образования» капитально отремонтировали внутренние помещения Кузнецкого металлургического техникума имени Ивана Бардина, приводят в порядок учебный корпус № 1 Новокузнецкого транспортно-технологического техникума. Кроме того, на следующий год наметили капремонт Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума.

Фото: пресс-служба АПК