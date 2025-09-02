Накануне в интернете появились ролики с якобы участием губернатора Кузбасса Ильи Середюка, заместителем военного комиссара Василием Игнатьевым и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. «Спикеры» уверяют, что Россия отказывается от шахт в Кузбассе в пользу добычи полезных ископаемых в Арктике, а шахтерам предлагают отправиться на СВО.

Официальные лица таких заявлений никогда не делали. Угольная промышленность составляет порядка 30% валового регионального продукта Кузбасса, а Илья Середюк говорил, что добыча черного «золота» остается основой экономики Кемеровской области. Однако злоумышленники взяли за основу общедоступные ролики, а слова изменили с помощью нейросетей. Например, вброс с Ильей Середюком создан на основе видео от 23 августа 2025 года с традиционным подведением губернатором Кузбасса итогов рабочей недели.