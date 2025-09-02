Ведущих ученых, футурологов, представителей власти и креативных индустрий Кемеровской области приглашают стать участниками масштабного события — II Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет 7–8 октября 2025 года в Москве, в Национальном центре «Россия». Ежегодный Симпозиум, организованный по поручению Президента РФ Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий в нашей стране, объединит более 7000 участников стран ШОС и БРИКС, АТР, Европы для разработки позитивных сценариев будущего.

Представители Кузбасса станут гостями Симпозиума и в качестве слушателей присоединятся к профессиональным дискуссиям по широкому кругу тем — от демографических трендов и мировой урбанизации до международного научно-технологического сотрудничества и цифрового космоса. Кузбассовцы, желающие присоединиться к глобальному событию, могут уже сейчас подать онлайн-заявку на главной странице сайта: future.russia.ru

Экспертная программа строится вокруг стратегической задачи формирования позитивных сценариев будущего и их визуализации. Она включает в себя треки «Общество», «Технологии», «Глобальное сотрудничество», где будут обсуждаться футуристические прогнозы. На каждом из треков российским и зарубежным участникам предстоит обширная совместная работа на стыке науки, технологий, гуманитарного знания, воображения.

Трек «Общество» посвящен социуму, его образу и трансформациям в различных сферах. Ведущие исследователи и аналитики из разных стран обсудят преодоление мирового демографического кризиса, возможности и вызовы урбанизации, будущее культуры и влияние социальной архитектуры на общество, изменения на рынке труда, перспективы коллаборации городов и корпораций, зарубежные и российские практики создания визуального кода. Также будет работать своего рода футурологическая медиалаборатория по разработке вдохновляющих образов и представлений о грядущем мире. Большое внимание будет уделяться построению сценариев будущего на пересечении науки и творчества и их визуализации.

В рамках трека «Технологии» речь пойдет о ключевых прикладных инновациях, которые формируют будущее здесь и сейчас. Среди запланированных тем — кибербезопасность, биотехнологии будущего — от печати органов до редактирования ДНК, особенности создания материалов будущего, цифровой космос, внедрение искусственного интеллекта.

Трек «Глобальное сотрудничество» сосредоточит внимание на презентации инициатив и поиске новых решений в области гуманитарного сотрудничества. Будут анализироваться смыслы и ценности, способные объединить человечество, облик мирового сотрудничества и взаимодействие отдельных стран, в частности России и Африки, образ совместного будущего нашей страны и Глобального Юга в мегапроектах, а также многое другое.

Итогом событий Симпозиума станут футуристические прогнозы, которые можно отслеживать, обсуждать, корректировать. В обмене опытом и разработке позитивных сценариев будущего примут участие государственные деятели, ученые и исследователи, представители технологического сектора, футурологи, прогнозисты, представители креативных индустрий. Особое внимание будет уделяться участию молодых специалистов для повышения их вовлеченности в перспективные проекты.

Кроме того, новым этапом развития Симпозиума станет открытое пространство для дискуссий: готовится масштабная открытая просветительская программа для всех, кто желает присоединиться к проектированию будущего. Она покажет синтез науки, технологий и искусства в пространстве идей о будущем, расскажет простым языком о сложном и важном. Участников разных возрастов ждут вдохновляющие выступления о космосе, квантовых прорывах, технологических инновациях и образах будущего в культуре и искусстве, а также возможность внести свой вклад в совместное проектирование технооптимистического будущего.