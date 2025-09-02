Уникальная образовательная программа для предпринимателей – это 24 практических вебинара от экспертов ведущих российских компаний, плюс алгоритмы для запуска и расширения бизнеса. Пройти курс, рассчитанный на два месяца, можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на сайте. Там же можно узнать все подробности проекта.

Стартует он 8 сентября. Первый урок пройдет на тему эффективная инфраструктура для бизнеса. В течение курса начинающие бизнесмены узнают, как разработать стратегию развития бренда и увеличить продажи, а предпринимателям с опытом помогут разобраться с развитием B2B-направления, с привлечением инвестиций и так далее.

Кроме того, у участников программы будет доступ к записям всех материалов после окончания курса.

Добавим, что образовательную программу запускает Агентство стратегических инициатив (АСИ), с которым в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал соглашение о сотрудничестве.