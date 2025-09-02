В финал образовательного трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» прошли 13 кузбасских блогеров. Он состоится в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области. Кроме насыщенной образовательной программы участников ждут встречи с лидерами индустрии. Финалистам предстоит там представить свои медиапроекты на социально значимые темы.

Всего же от Кемеровской области, по информации пресс-службы областного правительства, заявки на конкурс подавали 352 человека.

– Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта «ТопБЛОГ» и вместе с ним начался образовательный трек «Медиакампус». За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент — и получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное, имеет социальное значение. Для участников выпускные работы — это возможность доказать, что полученные в треке знания можно успешно реализовать и выйти в финал проекта, чтобы побороться за звание победителя. Желаю блогерам удачи и вдохновения, пусть ваши идеи становятся реальными проектами, помогающими другим людям», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

«Медиакампус» — образовательное направление пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». Он призван обучать и поддерживать тех, кто создает социальный контент. Чтобы участвовать в проекте, надо подать заявку на сайте.