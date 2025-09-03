Кузбассовцы могут присоединиться к Всероссийскому проекту «Школа межэтнической журналистики». В этом году программа охватит 16 регионов, и к участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Занятия будут организованы в гибридном формате, который сочетает очные и онлайн-лекции. Программа включает два модуля. В региональном модуле участники изучат ключевые аспекты государственной национальной политики и приобретут навыки работы с межнациональными тематиками. Федеральный модуль предусматривает лекции от ведущих экспертов, а также этнографические экспедиции и работу в творческих лабораториях. По завершении каждого этапа участникам будут вручены сертификаты.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 сентября отправить мотивационное письмо на электронный адрес school@nazaccent.ru и пройти собеседование.