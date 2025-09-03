3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, произошедшими в 2004 году. Тогда в результате террористического акта, отличавшегося беспрецедентной жестокостью, погибли более 300 человек. В Кузбассе, как и по всей стране, проводятся различные мероприятия, посвященные этой памятной дате.

В учреждениях образования и культуры Кемерова проходят инструктажи по безопасности, классные часы, круглые столы и дискуссии. Для младших школьников организуются видеоуроки, для средних классов — викторины и кинолектории, а старшеклассники готовят доклады и участвуют в дискуссиях.

В Березовском для десятиклассников школы №1 состоялся час памяти «Беслан. Мы не вправе забыть». В Полысаеве на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья прошел турнир по баскетболу «Наш мир без терроризма». В Киселевске учащиеся школы №35 и работники клуба «Шахтер» приняли участие в акции памяти «Детство без террора».

В Центре социальной помощи семье и детям Калтанского округа на уроке безопасности обсуждались события в Беслане и действия педагогов и спецназа. В Осинниках для детей, занимающихся в творческих студиях ДК «Шахтер», была подготовлена тематическая видеопрезентация и викторина по безопасности. В Мысках в память о жертвах трагедии было проведено возложение цветов к городскому мемориалу Славы и памятнику «Фронт и тыл». В Тисульском округе в пгт Белогорск в рамках тематической беседы «Терроризму — нет!» дети узнали о правилах поведения в условиях террористической угрозы и получили памятки.

Для студентов и сотрудников колледжей культуры и искусства Кузбасса была организована экспертная дискуссия по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. В обсуждении приняли участие представители Министерства культуры и национальной политики, Кузбасского молодежного центра, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России, ветераны СВО и руководители учреждений культуры.