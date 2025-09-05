Военные комиссариаты Кемеровской области и областной пункт отбора продолжают активную работу по привлечению жителей региона для службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

Финансовая мотивация

Кузбассовцам, подписывающим контракт, предлагается солидный стартовый пакет. Уже в первый месяц службы выплаты могут составить 2 миллиона 140 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя:

Федеральная поддержка: Единовременная выплата от государства в размере 400 тысяч рублей (согласно указу Президента РФ).

Региональная поддержка: Дополнительная единовременная выплата от правительства Кузбасса – 1 миллион 500 тысяч рублей.

Помимо этого, контрактники получают:

Ежемесячное денежное довольствие – от 210 тысяч рублей.

Материальную помощь – 15 тысяч рублей.

Подъёмные при поступлении на службу – 15 тысяч рублей.

Таким образом, потенциальный доход за первый год службы по контракту может достигать 4 миллионов 450 тысяч рублей.

Требования к кандидатам и условия службы

Присоединиться к рядам защитников Отечества могут граждане РФ в возрасте от 18 до 65 лет. Предлагаются контракты различной продолжительности: 1 год, 2 года, 3 года или 5 лет.

Важным изменением стало упрощение требований к состоянию здоровья. Теперь контракт могут заключить граждане с категориями годности к военной службе от “А” до “В” включительно.

Поддержка и льготы

Как отмечают офицеры пункта отбора в Кемерово: “Те, кто добровольно выбирает защиту Родины, – это наши новые герои. Мы уважаем их выбор и оказываем всестороннюю поддержку, особенно в год, когда мы отмечаем юбилей Великой Победы.”

Контрактная служба – это не только достойная оплата, но и целый ряд льгот и гарантий, в том числе:

– Бесплатное обеспечение обмундированием и повышенное денежное довольствие.

– Полис обязательного медицинского страхования.

– Присвоение статуса “Ветеран боевых действий” (для участвовавших в боевых действиях) со всеми полагающимися льготами.

– Возможность участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Более подробную информацию о полном перечне льгот можно найти на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе “Социальные гарантии”.

Основные федеральные льготы для контрактников и их семей

Контрактнику:

Возможность приобретения жилья с помощью накопительно-ипотечной системы, финансируемой Минобороны РФ.

Предоставление служебного жилья или компенсация расходов на аренду.

Бесплатное медицинское обслуживание, лечение и реабилитация в военных медицинских учреждениях.

Страхование жизни и здоровья на период службы.

Право на военную пенсию после 20 лет выслуги.

Региональные меры поддержки (уточняйте в военкомате).

Семье:

Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря.

Выделение квот для обучения детей в высших учебных заведениях.

Дополнительные меры поддержки, определяемые региональными властями.

Жители Кузбасса, заинтересованные в службе по контракту, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора по адресу: г. Кемерово, бульвар Академика Барбараша, д. 3/1. Телефон для справок: 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать онлайн-заявку через портал “Госуслуги”.