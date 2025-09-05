Сегодня в Междуреченске Павел Камбалин вступил в должность главы округа. С этим его поздравил губернатор Кузбасса, отметив, что новый пост – это, прежде всего, ответственность перед каждым жителем города. Илья Середюк подчеркнул, десятилетний стаж Камбалина на муниципальной службе в Новокузнецке очень пригодится ему на новом поприще.

Кроме того, глава региона перечислил основные задачи, которые предстоит в первостепенном порядке решать новому главе Междуреченского округа.

– Прежде всего, необходимо навести порядок в сфере ЖКХ, очень много обращений, замечаний жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Знаю, что Вы уже привлекали в город специалистов, чтобы помочь междуреченцам разобраться с управляющими компаниями. Нужно развивать туристический потенциал, чтобы сюда стремились не только лыжники и сноубордисты, но и семьи, желающие отдохнуть на природе и зимой, и летом, — заявил Илья Середюк.

В списке приоритетных вопросов также строительство соцобъектов, озеленение, благоустройство.